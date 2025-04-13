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До конца июня в Новочеркасске должны завершить рекультивацию полигона ТБО

Новый подрядчик должен завершить рекультивацию полигона в Новочеркасске до июля.

Источник: Комсомольская правда

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Новочеркасске должна быть завершена до конца июня текущего года. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. В ходе рабочей поездки 12 апреля она проверила выполнение работ.

— Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, что привело к сдвигу сроков, — отметила Пшеничная. — Однако новая организация активно исправляет ситуацию.

По словам министра, на данный момент готовность объекта составляет 86 процентов. Сейчас на площадке ведутся земляные работы, укладывается геотекстиль и песчаный защитный слой, монтируется основной защитный экран.

— Подрядчик задействовал максимальное количество техники и персонала для соблюдения установленных сроков. Работы идут интенсивно, несмотря на возникшие ранее сложности, — подчеркнула министр, добавив, что контроль за ходом рекультивации будет продолжен.

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