До конца июня в Новочеркасске должны завершить рекультивацию полигона ТБО

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Новочеркасске должна быть завершена до конца июня текущего года. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. В ходе рабочей поездки 12 апреля она проверила выполнение работ.
— Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, что привело к сдвигу сроков, — отметила Пшеничная. — Однако новая организация активно исправляет ситуацию.
По словам министра, на данный момент готовность объекта составляет 86 процентов. Сейчас на площадке ведутся земляные работы, укладывается геотекстиль и песчаный защитный слой, монтируется основной защитный экран.
— Подрядчик задействовал максимальное количество техники и персонала для соблюдения установленных сроков. Работы идут интенсивно, несмотря на возникшие ранее сложности, — подчеркнула министр, добавив, что контроль за ходом рекультивации будет продолжен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Если найдутся средства»: Так ответили чиновники Красного Сулина жителям, попросившим убрать свалку.