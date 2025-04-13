До конца июня в Новочеркасске должны завершить рекультивацию полигона ТБО

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Новочеркасске должна быть завершена до конца июня текущего года. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. В ходе рабочей поездки 12 апреля она проверила выполнение работ.