Мусорный полигон в Новочеркасске сравняют с землей к июню

Земельный участок, на котором расположена полигон, входит в ТОП-6 самых крупных свалок Ростовской области. Его площадь 9,3 га. Твердые бытовые отходы сюда свозили и складировали 46 лет. За эти годы на свалке под Новочеркасском накопилось более 5 млн м2 ТБО.