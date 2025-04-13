Мусорный полигон в Новочеркасске сравняют с землей к июню

В Ростовской области ликвидируют мусорный полигон под Новочеркасском. По плану его должны полностью ликвидировать к июню. То, как сегодня идут там работы, проверила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Предыдущий подрядчик не справился со своей задачей, и администрация Новочеркасска в конце прошлого года расторгла с ним госконтракт. Из-за смены компании рекультивация полигона ТБО затянулась.
«Новая организация уже активно исправляет ситуацию. Подрядчик максимально задействовал технику и персонал, чтобы успеть до окончательного срока. Текущая готовность объекта 86%», — сообщила министр.
Земельный участок, на котором расположена полигон, входит в ТОП-6 самых крупных свалок Ростовской области. Его площадь 9,3 га. Твердые бытовые отходы сюда свозили и складировали 46 лет. За эти годы на свалке под Новочеркасском накопилось более 5 млн м2 ТБО.
Сейчас на полигоне ведутся земляные работы: идут укладка, геотекстиля и песчаного защитного слоя, а также монтаж основного защитного экрана.