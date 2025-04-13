«Салават Юлаев» проиграл второй матч серии плей-офф «Спартаку» со счетом 4:5

Сегодня, 13 апреля, на льду «Уфа-Арены» состоялся второй матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Гости одержали победу в дополнительное время со счетом 4:5, счет в серии до четырех побед стал 1:1.
Первая игра ¼ финала Кубка Гагарина также проходила в Уфе и завершилась убедительной победой «юлаевцев» со счетом 4:1. Во втором матче серии сильнее оказались хоккеисты московского «Спартака». Подопечные Алексея Жамнова сравняли счет за 0,2 секунды до конца третьего периода, перевели игру в овертайм и смогли забросить победную шайбу. Хет-трик в составе красно-белых оформил нападающий Адам Ружичка.
Счет в матче открыли гости — нападающий «Спартака» Николай Голдобин отличился в большинстве. Под конец первого игрового отрезка «Салават Юлаев» усилиями Владислава Ефремова счет сравнял — 1:1.
После перерыва команды заиграли на встречных курсах при очень высоких скоростях. Сначала «Спартак» усилиями Андрея Локтионова вышел вперед, разыграв «лишнего» после удаления в составе хозяев — 1:2. Затем «юлаевцы» забили две шайбы за две минуты и впервые в этой встрече вышли вперед. По очереди отличились Денис Ян и Динар Хафизуллин — 3:2.
На второй перерыв команды ушли с равным счетом: на 37-й минуты шайбу забросил нападающий «Спартака» Адам Ружичка — 3:3.
В третьем периоде «юлаевцы» сделали заявку на победу, шайбу забросил Данил Алалыкин — 4:3. Подопечные Виктора Козлова почти довели матч до победы, но на 0,2 секунды до сирены Адам Ружичка поразил ворота Александра Самонова — 4:4.
В овертайме команды сыграли всего 2 минуты — тот же Ружчика поставил точку в матче — 5:4 в пользу «Спартака». Счет в серии до четырех побед 1:1.
Следующий матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ между «Салаватом» и «Спартаком» состоится во вторник, 15 апреля, в Москве.
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