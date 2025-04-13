«Салават Юлаев» проиграл второй матч серии плей-офф «Спартаку» со счетом 4:5

После перерыва команды заиграли на встречных курсах при очень высоких скоростях. Сначала «Спартак» усилиями Андрея Локтионова вышел вперед, разыграв «лишнего» после удаления в составе хозяев — 1:2. Затем «юлаевцы» забили две шайбы за две минуты и впервые в этой встрече вышли вперед. По очереди отличились Денис Ян и Динар Хафизуллин — 3:2.