Врач-комбустиолог рассказал о выращивании искусственной кожи в Беларуси

Врач-комбустиолог, главврач 11-й городской клинической больницы Минска Алексей Часнойть рассказал телеканалу СТВ о проекте по выращиванию искусственной кожи в Беларуси.
Частнойть рассказал об участии в совместном проекте с Национальной академией наук Беларуси:
— Мы брали кусочек кожи пациента нашего ожогового, отдавали им, они выделяли клеточки, дальше их размножали, увеличили многократно, в последующем мы использовали хитиновую такую подложку, хитозановую, на которую наносили эти клеточки, переносили это на ожоговые раны.
Оказывается, данные клетки увеличивали скорость самостоятельного заживления ран в несколько раз. Таким образом лечение сокращалось до семи суток.
— Но говорить о том, что мы полностью заменим человеческую кожу, нам до этого еще далеко. Да и всему миру тоже, — уточнил специалист.
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