В Астане перекроют часть крупной дорожной развязки из-за работ на LRT

Ранее с ходом строительства LRT во время рабочей поездки ознакомился Премьер-министр страны Олжас Бектенов. Строительство ведется ускоренными темпами: на сегодняшний день на объекте задействовано около 2 тысяч специалистов, а в летний период количество рабочих увеличится до 5 тысяч. По плану, в сентябре начнется тестовая эксплуатация поездов — без пассажиров.