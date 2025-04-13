Экономист: 23% населения Молдовы не может себя прокормить

«Число тех, кто не может позволить себе минимальную продуктовую корзину, составляет 1,248 миллионов или 52% молдаван. В то же время, объемы продуктов, выбрасываемых молдаванами, вызывают тревогу. В прошлом году, несмотря на рекордный рост цен на продукты питания, молдаване выбросили 180 тысяч тонн, что эквивалентно сорокакилометровому составу из 3 тысяч грузовых вагонов», — подсчитал экономист.