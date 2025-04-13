Экономист: 23% населения Молдовы не может себя прокормить

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Число молдавских граждан, не имеющих достаточных возможностей прокормить себя, составляет 564 тысяч человек или 23,5% населения страны, заявил экономист Вячеслав Ионицэ.
«Число тех, кто не может позволить себе минимальную продуктовую корзину, составляет 1,248 миллионов или 52% молдаван. В то же время, объемы продуктов, выбрасываемых молдаванами, вызывают тревогу. В прошлом году, несмотря на рекордный рост цен на продукты питания, молдаване выбросили 180 тысяч тонн, что эквивалентно сорокакилометровому составу из 3 тысяч грузовых вагонов», — подсчитал экономист.
По его словам, доля расходов бюджета домохозяйств в 2025 году, по оценкам, должна составить 39,9% (по сравнению с 42% в 2021). Эксперт приводит аналогичные показатели для других стран:; Латвия — 20,6%; Болгария — 20,2%; Словакия — 19,6%; Австрия — 10,4%; Люксембург — 9,4%; Ирландия — 8,6%; США — 6,5%; в среднем по ЕС — 13%.
В среднем домохозяйство в городской местности тратит на еду 34,4% доходов, а в сельской — 46%.
«В развитых странах семья тратит на еду 10−15% своего бюджета… Бедные семьи тратят на еду около 60%. Проблема нерационального использования продуктов питания в Молдове более серьезна, чем в других странах, потому что значительное число людей не может позволить себе нормально питаться. Будучи бедной страной, молдаване много тратят на еду», — заключил Вячеслав Ионицэ.