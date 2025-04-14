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Пожароопасный период объявили в воронежском заповеднике

Он продлится до наступления устойчивой осенней дождливой погоды.

Источник: Комсомольская правда

В воронежском заповеднике объявлен пожароопасный период. Об этом сообщает телеграм-канал особо охраняемой природной территории.

Сотрудники ведут круглосуточное патрулирование территории и мониторинг нарушений. Также обустраиваются минерализованная полоса и места забора воды.

— Вся специализированная техника готова к применению, созданы резервы ГСМ, — заверили в заповеднике.

Пожароопасный период будет действовать до наступления дождливой осенней погоды.

Напомним, что в Воронежской области пожароопасный период будет действовать с 15 апреля.