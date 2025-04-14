Пожароопасный период объявили в воронежском заповеднике

В воронежском заповеднике объявлен пожароопасный период. Об этом сообщает телеграм-канал особо охраняемой природной территории.
Сотрудники ведут круглосуточное патрулирование территории и мониторинг нарушений. Также обустраиваются минерализованная полоса и места забора воды.
— Вся специализированная техника готова к применению, созданы резервы ГСМ, — заверили в заповеднике.
Пожароопасный период будет действовать до наступления дождливой осенней погоды.
Напомним, что в Воронежской области пожароопасный период будет действовать с 15 апреля.