В Башкирском заповеднике заметили вернувшихся с зимовки журавлей

Накануне в Башкирский государственный заповедник, расположенный в Бурзянском районе республики, вернулись после зимовки журавли. Величественных птиц заметили сотрудники особо охраняемой территории и сняли их на фото.
Как отметили в своих соцсетях представители Башкирского заповедника, первые пары журавлей были замечены накануне, 12 апреля. Это означает, что начался период гнездования этих грациозных птиц.
— Журавли ежегодно прилетают в заповедник для выведения потомства. Территория заповедника является идеальным местом для их гнездования и безопасного выращивания птенцов, — сообщили в Башкирском государственном заповеднике.
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