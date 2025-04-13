Какая погода будет в Казахстане 14 апреля

АСТАНА, 13 апр — Sputnik.С прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град.
Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются в Абайской, Акмолиснкой, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областях.
В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской обалстях прогнозируются заморозки 1−3 градуса.
Штормовые предупреждения
Ночью на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный 15−20, на севере, западе, юге, в центре области порывы 23−28 м/с.
Ночью и утром на юге, востоке акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на западе области заморозки 3 градуса.
В Алматинской области утром и днем на юге, в горных районах временами ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью ожидается гроза, днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер западный в южной половине области порывы 15−20, временами 24−29 м/с.
Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.
Днем в Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, днем град. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15−20 м/с, ночью порывы 23−28 м/с.
В Жетысуской области в районе Алакольских озер днем ожидается ветер юго-западный порывы временами 30 м/с и более. На юге, востоке, в центре, горных районах области ожидаются гроза, днем град, шквал.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Карагандинской области ожидаются ночью на западе, севере области временами сильный дождь, град. Ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, востоке области временами порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15−20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.
На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром в центре области ожидается туман.
В Павлодарской области ожидается гроза, на западе, юге, востоке области сильный дождь, град. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15−20, порывы 23 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью в Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью в горных районах области порывы 15−20 м/с.
В Улытауской области ожидается ночью на севере, востоке, в центре области гроза. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман.
Погода в мегаполисах.
В Астане переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 13−15 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер северо-западный 4−9, временами порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 градуса тепла.
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 градусов тепла.