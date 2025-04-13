Ключи от новой пожарной техники получили спасатели в Караганде

«Укрепление материально-технической базы и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям остаются приоритетами. Мы последовательно модернизируем службу и улучшаем условия для спасателей. Моя задача — чтобы каждая единица техники и каждое подразделение были готовы к любым вызовам. Если эта техника будет спасать жизни — значит, она уже оправдала себя. Прошу лишь одно — беречь её и поддерживать в порядке», — отметил Чингис Аринов.