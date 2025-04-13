Новая рабочая неделя в Ростове начнется с магнитной бури

В начале рабочей недели жителей Ростова ждут магнитные бури уровня G1. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, геомагнитные возмущения начались в воскресенье, 13 апреля, и продолжатся в понедельник, 14 числа.
Наибольшая активность ожидается в понедельник утром с 6 до 9 часов. Хотя бури останутся умеренными, метеозависимым людям рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки. Некоторые на это время ограничивают употребление кофе.
По прогнозу, вторник пройдет спокойно, без возмущений. Но специалисты отмечают, что в течение недели ситуация может измениться, поэтому стоит следить за актуальными прогнозами.
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С 14 апреля в Ростовской области будет пропадать радио- и телесигнал.