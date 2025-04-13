Морской вокзал на В. О. может стать объектом культурного наследия

Такую рекомендацию дала комиссия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города, сообщают spbvedomosti.ru.
Теперь здание на площади Морской Славы, 1, может войти в список выявленных объектов культурного наследия и будет защищено законом.
Объект долгое время рассматривался как пятно для престижной застройки, и определение его нового статуса стало продолжением совместной работы КГИОП и петербургского Союза архитекторов по выявлению лучших образцов советской архитектуры 1950 — 1980‑х годов.
Напомним, Морской вокзал был построен в 1982 году по проекту группы архитекторов во главе с Виталием Сохиным. Его проектирование заняло в общей сложности свыше десяти лет, и в историю ленинградской архитектуры оно вошло как «битва за паруса».
Авторы настаивали на необходимости украсить фасады здания наполненными ветром металлическими парусами, подчёркивая функциональное назначение здания, и добились утверждения проекта. Другим архитектурным акцентом стала завершённая острым стальным шпилем с корабликом башня — прямая отсылка к зданию Адмиралтейства. В 1984 году авторский коллектив за эту постройку получил Государственную премию СССР.