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Морской вокзал на В. О. может стать объектом культурного наследия

Знаменитый Морской вокзал на Васильевском острове Петербурга может стать объектом культурного наследия.

Источник: Аргументы и факты

Такую рекомендацию дала комиссия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города, сообщают spbvedomosti.ru.

Теперь здание на площади Морской Славы, 1, может войти в список выявленных объектов культурного наследия и будет защищено законом.

Объект долгое время рассматривался как пятно для престижной застройки, и определение его нового статуса стало продолжением совместной работы КГИОП и петербургского Союза архитекторов по выявлению лучших образцов советской архитектуры 1950 — 1980‑х годов.

Напомним, Морской вокзал был построен в 1982 году по проекту группы архитекторов во главе с Виталием Сохиным. Его проектирование заняло в общей сложности свыше десяти лет, и в историю ленинградской архитектуры оно вошло как «битва за паруса».

Авторы настаивали на необходимости украсить фасады здания наполненными ветром металлическими парусами, подчёркивая функциональное назначение здания, и добились утверждения проекта. Другим архитектурным акцентом стала завершённая острым стальным шпилем с корабликом башня — прямая отсылка к зданию Адмиралтейства. В 1984 году авторский коллектив за эту постройку получил Государственную премию СССР.