Абитуриентов из Воронежа приглашают в академии МЧС России

Отбор абитуриентов проводят пожарно-спасательные подразделения в Воронежской области. Выпускникам 11 классов и колледжей, желающим получить высшее образование и стать офицером МЧС, следует обратиться в подразделение по месту жительства или позвонить по тел. +7 (4732) 96−93−56 .