Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абитуриентов из Воронежа приглашают в академии МЧС России

Продолжается набор в вузы МЧС России на 2025 год.

Отбор абитуриентов проводят пожарно-спасательные подразделения в Воронежской области. Выпускникам 11 классов и колледжей, желающим получить высшее образование и стать офицером МЧС, следует обратиться в подразделение по месту жительства или позвонить по тел. +7 (4732) 96−93−56.

Академия ГПС МЧС России (Москва), Санкт-Петербургский университет ГПС и Ивановская пожарно-спасательная академия предлагают обучение по направлениям: «Пожарная безопасность» (5 лет), «Техносферная безопасность» (4 года), «Информационные системы и технологии» (4 года), «Правовое обеспечение нацбезопасности» (5 лет).

Поступающие сдают ЕГЭ (русский язык, математика, физика), а также физнормативы. Курсанты обеспечиваются жильём, питанием, обмундированием и денежным довольствием. После выпуска — звание лейтенанта и гарантированное трудоустройство.