Абитуриентов из Воронежа приглашают в академии МЧС России

Отбор абитуриентов проводят пожарно-спасательные подразделения в Воронежской области. Выпускникам 11 классов и колледжей, желающим получить высшее образование и стать офицером МЧС, следует обратиться в подразделение по месту жительства или позвонить по тел.
Академия ГПС МЧС России (Москва), Санкт-Петербургский университет ГПС и Ивановская пожарно-спасательная академия предлагают обучение по направлениям: «Пожарная безопасность» (5 лет), «Техносферная безопасность» (4 года), «Информационные системы и технологии» (4 года), «Правовое обеспечение нацбезопасности» (5 лет).
Поступающие сдают ЕГЭ (русский язык, математика, физика), а также физнормативы. Курсанты обеспечиваются жильём, питанием, обмундированием и денежным довольствием. После выпуска — звание лейтенанта и гарантированное трудоустройство.