Госжилинспекция РТ объяснила, почему нельзя загромождать подъезды вещами

Конструкция перекрыла доступ к мусоропроводу, что вызвало жалобы и привлекло внимание Государственной жилищной инспекции Татарстана, сообщают «Челнинские известия».
По итогам проверки инспекторы установили нарушение. За бездействие управляющая компания была оштрафована на 50 тысяч рублей, а ее директору выдано предписание об устранении незаконной постройки.
В ГЖИ напомнили, что самовольный захват общедомового имущества является нарушением законодательства. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам на праве общей долевой собственности принадлежит все общее имущество: подъезды, лестницы, коридоры, крыши, инженерные сети и прилегающая территория. Любые изменения, включая уменьшение площади общего имущества, допустимы лишь при согласии всех собственников на общем собрании.
Инспекция также подчеркнула, что размещение личных вещей, таких как мебель или велосипеды, в местах общего пользования противоречит противопожарным нормам и в целом недопустимо.