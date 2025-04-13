Госжилинспекция РТ объяснила, почему нельзя загромождать подъезды вещами

В ГЖИ напомнили, что самовольный захват общедомового имущества является нарушением законодательства. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам на праве общей долевой собственности принадлежит все общее имущество: подъезды, лестницы, коридоры, крыши, инженерные сети и прилегающая территория. Любые изменения, включая уменьшение площади общего имущества, допустимы лишь при согласии всех собственников на общем собрании.