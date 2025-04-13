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Госжилинспекция РТ объяснила, почему нельзя загромождать подъезды вещами

В Казани жильцы одного из многоквартирных домов самовольно заняли часть места общего пользования, превратив его в кладовку для хранения личных вещей — велосипедов, колясок и прочей утвари.

Конструкция перекрыла доступ к мусоропроводу, что вызвало жалобы и привлекло внимание Государственной жилищной инспекции Татарстана, сообщают «Челнинские известия».

По итогам проверки инспекторы установили нарушение. За бездействие управляющая компания была оштрафована на 50 тысяч рублей, а ее директору выдано предписание об устранении незаконной постройки.

В ГЖИ напомнили, что самовольный захват общедомового имущества является нарушением законодательства. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам на праве общей долевой собственности принадлежит все общее имущество: подъезды, лестницы, коридоры, крыши, инженерные сети и прилегающая территория. Любые изменения, включая уменьшение площади общего имущества, допустимы лишь при согласии всех собственников на общем собрании.

Инспекция также подчеркнула, что размещение личных вещей, таких как мебель или велосипеды, в местах общего пользования противоречит противопожарным нормам и в целом недопустимо.