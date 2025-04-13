По имени Техник: что грозит фанатам рэпера за рисунок на стене Цоя

— Люди, которые так поступают, используя при этом имя музыканта, который только что скончался, перекрывают то, что было сделано предыдущим поколением поклонников другого музыканта, демонстрируют безответственное аморальное поведение, — сказал музыкант и актер Сергей Бугаев «Известиям». — Но на самом деле именно на фоне этого безобразия закрепляется подлинная сущностная характеристика того, что это все-таки стена Цоя, героя, который трагически погиб, оставив после себя безусловную культурную ценность.