В Башкирии спасатели выставили временные посты на горных реках

Накануне в госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что спасатели выставили временные наблюдательные посты на горных реках. По данным ведомства, в последние увеличилось количество желающих сплавиться на лодках. Поэтому было решено направить на дежурство на популярные маршруты дополнительные группы сотрудников.
Как отметили в госкомитете Башкирии по ЧС, в прошедшие выходные сотрудники ведомства дежурили на реке Малый Инзер в районе Айгира, выставили посты также на реках Большой Инзер и Сакмара.
Руководитель ведомства Кирилл Первов в своем телеграм-канале обратился ко всем туристам, планирующим осуществить сплав по весенним горным рекам Башкирии.
— Напоминаю, что перед отправкой на сплав обязательно нужно подробно изучить маршрут, проверить исправность судна, наличие спасательных жилетов и касок, пройти регистрацию на сайте ГУ МЧС России по РБ или Госкомитета РБ по ЧС, — подчеркнул руководитель госкомитета Башкирии по ЧС.
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