Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали

Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.
«Анализ данного вида продукции не выявил увеличения нефтепродуктов и в принципе серных соединений, которых все боялись. Качество рыбной продукции не пострадало. Ни по одному виду форелевых также никаких загрязнений не было. Ситуация абсолютно стабильная», — сказал Кратюк.
Также он напомнил, что после ЧП с нефтетанкерами в Керченском проливе были проведены дополнительные проверки. Теперь также осуществляется взятие проб для выявления наличия нефтепродуктов в рыбе и моллюсках.
«Продукция рыбоводства либо вылова всегда проходила жесточайший ветеринарный контроль. И в этом плане сейчас ничего не изменилось. Более того, два месяца назад был запущен механизм очень точного и тщательного контроля продукции, которая добывается в море», — отметил министр.
При этом Кратюк выразил опасение, что с повышением температуры морской воды могут случиться новые выбросы нефтепродуктов на берег.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал, что к середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Говоря о ситуации в Черном море после крушения нефтетанкеров, он отметил, что Роспотребнадзор не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.
Ранее в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.