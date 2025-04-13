Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали

«Продукция рыбоводства либо вылова всегда проходила жесточайший ветеринарный контроль. И в этом плане сейчас ничего не изменилось. Более того, два месяца назад был запущен механизм очень точного и тщательного контроля продукции, которая добывается в море», — отметил министр.