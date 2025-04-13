Умер депутат думы Тольятти Михаил Носорев

Весь жизненный путь Михаила Носорева был связан с Тольятти. В разное время он возглавлял различные коммерческие и муниципальные предприятия. Михаил Носорев был депутатом гордумы с четвертого по шестой созывы. Возглавлял комиссии по социальной политике и по бюджету. Также входил в состав общественной палаты Автограда второго и третьего созывов.