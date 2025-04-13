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Умер депутат думы Тольятти Михаил Носорев

В последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Источник: дума Тольятти

В Тольятти умер депутат городской думы Михаил Носорев, которому только в марте исполнилось 64 года. Он скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщили его коллеги.

Весь жизненный путь Михаила Носорева был связан с Тольятти. В разное время он возглавлял различные коммерческие и муниципальные предприятия. Михаил Носорев был депутатом гордумы с четвертого по шестой созывы. Возглавлял комиссии по социальной политике и по бюджету. Также входил в состав общественной палаты Автограда второго и третьего созывов.

Коллегам он запомнился как жизнерадостный и мудрый человек, который всегда с позитивом смотрел на настоящее и будущее.

«Он был генератором идей. Умел протянуть руку помощи. Поддерживал творческие начинания талантливых людей. Депутаты и сотрудники аппарата думы скорбят вместе с близкими и родными Михаила Николаевича», — говорится в сообщении гордумы.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Михаила Носорева.