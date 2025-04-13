Несколько иностранцев незаконно работали на стройке дома в Самаре

В Самаре полицейские проверили стройплощадку еще одного дома. На этот раз они устроили рейд в Самарском районе. Выяснилось, что на стройке работают 16 иностранцев, но не все из них соблюдают закон.
«Четверых иностранных граждан привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ. Также были выявлены пятеро иностранных граждан, которые работали без заключения трудового договора», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Наказать могут и их работодателя. Ему может грозить крупный штраф за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранцев или лиц без гражданства.
Напомним, ранее полицейские наведались с проверкой на стройплощадку МКД в Октябрьском районе Самары. Там они составили шесть протоколов на иностранцев-нарушителей.