Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько иностранцев незаконно работали на стройке дома в Самаре

Нарушителей выявили полицейские в ходе профилактического рейда.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские проверили стройплощадку еще одного дома. На этот раз они устроили рейд в Самарском районе. Выяснилось, что на стройке работают 16 иностранцев, но не все из них соблюдают закон.

«Четверых иностранных граждан привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ. Также были выявлены пятеро иностранных граждан, которые работали без заключения трудового договора», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Наказать могут и их работодателя. Ему может грозить крупный штраф за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранцев или лиц без гражданства.

Напомним, ранее полицейские наведались с проверкой на стройплощадку МКД в Октябрьском районе Самары. Там они составили шесть протоколов на иностранцев-нарушителей.