Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, — это мужчина в возрасте 55−59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом, рассказала РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
В качестве базы для составления портрета использовались данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств. Участники исследования — россияне старше 15 лет. При составлении портрета в расчет принимались место проживания, пол, возраст, занятость и рабочие условия.
Как отметила Лебединская, под определение злоупотребляющего алкогольными напитками подходит человек, выпивающий практически каждый день. Согласно данным Росстата, 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев (только по праздникам), из них 0,6% употребляют его практически каждый день.
Наибольшая доля таких россиян проживает в больших и крупных сельских населенных пунктах с численностью населения в 1−5 тысяч человек. Если же говорить о городах, то там самая большая их концентрация — в городах с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек.
Мужчины чаще женщин злоупотребляют алкоголем: 1% россиян признались, что пьют алкоголь каждый день, против 0,1% россиянок. Злоупотребляющему алкоголем в среднем 55−59 лет. Как правило, выпивающие каждый день не имеют работы: среди незанятых в экономике употребляют алкоголь ежедневно 0,8% против 0,5% среди работающих. Если же человек работает, то это неквалифицированный рабочий, который оценивает свою работу как опасную и очень тяжелую.
«Граждане, которые идентифицируют себя как употребляющие алкоголь каждый день, в течение длительного периода ищут работу, среди алкогольных напитков предпочитают водку и коньяк, реже пиво, а шампанское и игристые вина практически не рассматривают. Трудоустроенные граждане, которые характеризуют свою работу как тяжелую, чаще стресс снимают пивом, чем более крепким алкоголем», — прокомментировала Лебединская.
Портрет мужчины, злоупотребляющего алкоголем, полностью совпадает со среднестатистическим по России, а вот у женщин есть отличия. Самая большая доля женщин, употребляющих алкоголь каждый день, проживает в селах с населением до 200 человек, а их возраст составляет 18−19 лет (0,5% против 0,3% ближайшей конкурентной возрастной группы в 30−34 года).
Лебединская также описала портрет среднестатистического трезвенника. Это молодые люди в возрасте 25−29 лет, занятые легким безопасным трудом, специалисты высшего уровня квалификации или руководители органов власти и управления, преимущественно проживающие в средних городах.
«Достаточно отчетливо наблюдается тенденция к снижению потребления алкогольных напитков среди представителей поколения зумеров (родившихся с середины 1990-х до начала 2010 годов). Доля абстинентов (лиц, которые совсем не употребляют алкоголь) среди зумеров составляет 54%», — рассказала РИА Новости завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская.
Ранее Росстат сообщал, что доля не пьющих алкоголь россиян в прошлом году выросла до 45% — это стало максимальным значением с 2011 года, когда эта статистика была впервые опубликована. По мнению Подольской, в целом в России распитие спиртных напитков стало намного реже восприниматься как часть национальной культуры.