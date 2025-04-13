Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России

Мужчины чаще женщин злоупотребляют алкоголем: 1% россиян признались, что пьют алкоголь каждый день, против 0,1% россиянок. Злоупотребляющему алкоголем в среднем 55−59 лет. Как правило, выпивающие каждый день не имеют работы: среди незанятых в экономике употребляют алкоголь ежедневно 0,8% против 0,5% среди работающих. Если же человек работает, то это неквалифицированный рабочий, который оценивает свою работу как опасную и очень тяжелую.