Пустили в пляс: выставка о танце XX века собирает шедевры авангарда

С другой стороны, никто не мешает воспринимать саму выставку как условное воплощение принципов танцевальности. Вереницу образов движения, пластики, художественных жестов (в самом широком значении слова). И чем дальше идешь по экспозиции, тем меньше ждешь жесткой логики и больше — чистого танца красоты. Если скульптуру «Крылатое создание» сюрреалиста Ханса Арпа надо смотреть через призму хореографии — мы готовы. Если нам нужна привязка замечательной вещи из эрмитажного собрания «Русская роза» Роберта Раушенберга к его сотрудничеству с постановщиком Мерсом Каннингемом — пусть будет так. Крупный коллаж из вуали, ткани, шелка и бумаги, выдержанный в оранжево-охристых тонах, столь же абстрактен, как композиции Каннингема и еще одного соратника этой пары, композитора Джона Кейджа. Их номера — апофеоз контрапункта и случайности: музыка не связана с танцем, танец — с оформлением. В каком-то смысле выставка заимствует этот принцип.