В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ

При этом в некоторых случаях судостроители даже ночевали на заводах, как это было на Балтийском и других заводах в блокадном Ленинграде. В ОСК отметили, что, по воспоминаниям ветеранов, «работали столько, сколько нужно», причем очень часто под бомбежками и артобстрелами.