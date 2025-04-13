В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10−12 часов, рассказали РИА Новости в «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).
«С первых дней войны заводы и верфи переориентировались под военные нужды, предприятия перешли на круглосуточную, двусменную работу. Точно можно сказать, что смена была не менее 10−12 часов. В отдельно взятые периоды она доходила до 18 часов», — рассказали в корпорации.
При этом в некоторых случаях судостроители даже ночевали на заводах, как это было на Балтийском и других заводах в блокадном Ленинграде. В ОСК отметили, что, по воспоминаниям ветеранов, «работали столько, сколько нужно», причем очень часто под бомбежками и артобстрелами.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк».