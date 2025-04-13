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В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ

ОСК: рабочая смена советских корабелов в период ВОВ доходила до 18 часов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10−12 часов, рассказали РИА Новости в «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

«С первых дней войны заводы и верфи переориентировались под военные нужды, предприятия перешли на круглосуточную, двусменную работу. Точно можно сказать, что смена была не менее 10−12 часов. В отдельно взятые периоды она доходила до 18 часов», — рассказали в корпорации.

При этом в некоторых случаях судостроители даже ночевали на заводах, как это было на Балтийском и других заводах в блокадном Ленинграде. В ОСК отметили, что, по воспоминаниям ветеранов, «работали столько, сколько нужно», причем очень часто под бомбежками и артобстрелами.

В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк».