Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины — мнение

«Воровство на Украине процветает, черный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там (в Киеве — ред.) ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом — продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма», — сказал Константинов.
При этом, по словам главы крымского парламента, взывать к международным судам сегодня бессмысленно.
«У нас на этот счет пессимистичные настроения», — отметил Константинов.
Понятия «Украина» еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком «возвращении исторического наследия» и речи быть не может, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.
В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».
Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.