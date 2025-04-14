Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины — мнение

«Воровство на Украине процветает, черный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там (в Киеве — ред.) ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом — продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма», — сказал Константинов.