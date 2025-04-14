Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины — мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты из коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.

Источник: РИА "Новости"

«Воровство на Украине процветает, черный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там (в Киеве — ред.) ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом — продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма», — сказал Константинов.

При этом, по словам главы крымского парламента, взывать к международным судам сегодня бессмысленно.

«У нас на этот счет пессимистичные настроения», — отметил Константинов.

Понятия «Украина» еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком «возвращении исторического наследия» и речи быть не может, сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.

В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.

В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.

В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.