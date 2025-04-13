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Белгидромет предупредил о перестройке погоды на весенний лад, тепле и повышении температуры

Белгидромет предупредил о весенней погоде, тепле и повышении температуры.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Марина Лукша сказала в эфире телеканала СТВ о перестройке погоды на весенний лад, тепле и повышении температуры.

Так, по ее словам, уже в скором времени те фронтальные разделы, которые принесли ненастье в Беларусь, покинут территорию страны.

— Постепенно атмосферные процессы перестроятся на весенний лад, — отметила специалист. — В республику начнут поступать более теплые воздушные массы, температурный фон станет повышаться и приблизится к климатической норме.

Тем временем ПВО Беларуси уничтожило 18 беспилотников самолетного типа с начала 2025 в небе над Беларусью.

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А дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской врач Анастасия Ленкова хочет провести первую хирургическую операцию в космосе.

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Кроме того, Минобразования изменило систему оценивания в школах по белорусскому и русскому языкам.