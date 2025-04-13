Белгидромет предупредил о перестройке погоды на весенний лад, тепле и повышении температуры

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Марина Лукша сказала в эфире телеканала СТВ о перестройке погоды на весенний лад, тепле и повышении температуры.
Так, по ее словам, уже в скором времени те фронтальные разделы, которые принесли ненастье в Беларусь, покинут территорию страны.
— Постепенно атмосферные процессы перестроятся на весенний лад, — отметила специалист. — В республику начнут поступать более теплые воздушные массы, температурный фон станет повышаться и приблизится к климатической норме.
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