Актер Илья Дель отказался писать заявление на ранившую его ножом в грудь девушку

Российский актер театра и кино Илья Дель отказался писать заявление на свою возлюбленную, актрису Александру Дроздову, которая ударила его ножом в грудь и руку.
«Я разговаривала с Ильей, и он хочет защитить ее, он не будет подавать заявление», — сообщила подруга Дроздовой.
Возлюбленная артиста, которая нанесла ему ранение, была задержана и отправлена в изолятор временного содержания, как подозреваемая по уголовному делу. Как передает «КП-Петербург», отказавшийся подавать заявление 40-летний артист не хочет, чтобы его девушка оказалась в тюрьме, поскольку Дроздовой может грозить до 10 лет лишения свободы.
Инцидент произошел ночью в минувшую субботу, 12 апреля. В результате конфликта Илья Дель был госпитализирован в Мариинскую больницу, его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Сейчас жизни Деля ничего не угрожает.