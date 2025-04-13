Актер Илья Дель отказался писать заявление на ранившую его ножом в грудь девушку

Возлюбленная артиста, которая нанесла ему ранение, была задержана и отправлена в изолятор временного содержания, как подозреваемая по уголовному делу. Как передает «КП-Петербург», отказавшийся подавать заявление 40-летний артист не хочет, чтобы его девушка оказалась в тюрьме, поскольку Дроздовой может грозить до 10 лет лишения свободы.