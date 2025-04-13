Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции «Поток»

В рамках подготовки операции «Поток» по освобождению Суджи, занятой Вооружёнными силами Украины, бойцы бригады «Ветераны» организовали и тщательно замаскировали несколько входов в газопровод, который использовался как подземный путь. Об этом РИА Новости сообщил бывший глава Суджанского района Александр Богачев.
По его словам, один из входов находился вблизи населённого пункта, а ещё один — примерно в 2,5 километрах ближе к линии противника, в сторону Суджанского района. Все точки проникновения были скрыты в лесопосадках, чтобы избежать их обнаружения.
Как уточнил Богачев, бойцы спускались в газопровод в районе границы между Большесолдатским и Суджанским районами Курской области, рядом с населённым пунктом Новосотницкий. Использование этой локации позволяло обеспечить безопасный доступ к подземному маршруту и сохранять конфиденциальность передвижений. Входы были оборудованы так, чтобы снаружи они не выдавали своего предназначения.
Выходы из подземного маршрута также тщательно маскировались. Один из них располагался на обеих сторонах железной дороги, проходящей между городом Суджа и деревней Кубаткин. Особенностью выбранной локации было наличие лесополос по обе стороны полотна, что позволило эффективно скрыть выходы и обеспечить скрытное перемещение бойцов при выполнении задачи.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид выступил с заявлением, что участники операции «Поток», проведенной российскими военными в прошлом месяце в районе Суджи, узнали о своей задаче всего за четыре часа до начала.