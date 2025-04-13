Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции «Поток»

Как уточнил Богачев, бойцы спускались в газопровод в районе границы между Большесолдатским и Суджанским районами Курской области, рядом с населённым пунктом Новосотницкий. Использование этой локации позволяло обеспечить безопасный доступ к подземному маршруту и сохранять конфиденциальность передвижений. Входы были оборудованы так, чтобы снаружи они не выдавали своего предназначения.