Россияне завоевали большую часть наград на чемпионате Европы по борьбе

Золотые медали российской команде принесли такие атлеты, как Начын Монгуш в категории до 57 кг, Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг) в вольной борьбе, передает ТАСС. В греко-римской борьбе и женской борьбе также были завоеваны золотые награды спортсменами Эмином Сефершаевым, Сергеем Семеновым, Екатериной Вербиной, Ольгой Хорошавцевой и Анастасией Сидельниковой.