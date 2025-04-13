Участник операции «Поток»: ранения не мешали бойцам выполнять задачу

Во время проведения операции «Поток» по освобождению города Суджа в Курской области бойцы проявляли исключительную стойкость и мужество, несмотря на множественные ранения. Один из участников штурма с позывным Аид рассказал РИА Новости, что, несмотря на тяжелые травмы, военнослужащие не прекращали наступление и продолжали выполнять боевые задачи.