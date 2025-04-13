Во время проведения операции «Поток» по освобождению города Суджа в Курской области бойцы проявляли исключительную стойкость и мужество, несмотря на множественные ранения. Один из участников штурма с позывным Аид рассказал РИА Новости, что, несмотря на тяжелые травмы, военнослужащие не прекращали наступление и продолжали выполнять боевые задачи.
По словам бойца, некоторые солдаты получили более десяти ранений, но даже в таких условиях не покидали поле боя. Некоторые не использовали бинты, а просто стягивали раны металлическим скотчем и продолжали наступление, отметил он.
Аид считает, что именно благодаря стойкости и героизму российских военных удалось за двое суток освободить значительную часть территории, ранее захваченной ВСУ.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид выступил с заявлением, что участники операции «Поток», проведенной российскими военными в прошлом месяце в районе Суджи, узнали о своей задаче всего за четыре часа до начала.