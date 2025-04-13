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Bild: в деревне в ФРГ с населением 79 человек хотят разместить 45 беженцев

Местные жители недовольны этим решением, они собрали подписи против размещения.

В деревне Гунцесрид-Зеге, где проживают 79 человек, власти намерены поселить до 45 беженцев, пишет Bild.

В публикации подчёркивается, что местные жители недовольны этим решением, они собрали подписи против размещения беженцев.

«Пышные луга, тихие туристические тропы… Но за открыточной идиллией Блайхах-Гунцесрида всё кипит. Причина: в деревне с населением 79 человек планируется разместить до 45 беженцев», — говорится в материале.

Решение о размещении беженцев приняли власти округа. Помещение предоставил владелец частной гостиницы. Он утверждает, что «природа и тишина помогут беженцам восстановиться».

Местный бургомистр заявил, что деревня не подходит для «интеграции» беженцев. Кристоф Эндрес рассказал, что ближайшая инфраструктура есть только в восьми километра от населённого пункта. Он добавил, что автобус ходит лишь пять раз в день.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что беженцам с Украины в ФРГ урежут пособия.