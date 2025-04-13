В Китае из-за ветра и песчаных бурь объявили оранжевый уровень опасности

В Пекине уже отменили сотни рейсов из-за погодных условий.
В ряде районов на севере Китая введен «оранжевый» уровень опасности из-за сильных ветров, достигающих 11 баллов по национальной шкале. Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая предполагает, что ветер будет бушевать до утра понедельника.
«Установившийся с вечера пятницы холодный фронт вызвал шквалистый ветер на севере Китая. По прогнозу НМЦ, до 8 часов утра понедельника (3 мск) ветер силой до 11 баллов по национальной шкале (от 28,5 до 32,6 метров в секунду) будет бушевать в автономном районе (АР) Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине», — передает слова китайского ИА «Синьхуа» «Российская газета».
Также из-за сильных песчаных и снежных бурь и штормов силой до 13 баллов в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей было продлено действие «синего» уровня опасности. В Пекине и других частях страны были отменены сотни авиарейсов и закрыты общественные парки, из-за непогоды были повалены сотни деревьев, которые повредили автомобили и старинные здания города.
В Китае функционирует система цветового кодирования, которая состоит из четырех уровней, где красный цвет обозначает наибольшую степень риска. За ним следуют оранжевый, желтый и синий.
Оранжевый уровень опасности погоды означает, что погодные условия представляют реальную опасность. Среди явлений, которые могут произойти при таком предупреждении, — сильные порывы ветра, обильные осадки, грозы, выпадение града, экстремальные температуры или снегопады. Такие условия могут серьезно повлиять на функционирование экономики и социальной сферы, вызывая значительные материальные потери и даже приводить к жертвам среди населения.