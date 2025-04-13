В Китае из-за ветра и песчаных бурь объявили оранжевый уровень опасности

«Установившийся с вечера пятницы холодный фронт вызвал шквалистый ветер на севере Китая. По прогнозу НМЦ, до 8 часов утра понедельника (3 мск) ветер силой до 11 баллов по национальной шкале (от 28,5 до 32,6 метров в секунду) будет бушевать в автономном районе (АР) Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине», — передает слова китайского ИА «Синьхуа» «Российская газета».