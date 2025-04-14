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Что можно и нельзя делать в день Марии 14 апреля, который называют Пустые щи

Собрали приметы и запреты на 14 апреля, когда празднуют день Марии.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 апреля вспоминает святую Марию Египетскую. В народе принято отмечать день Марии. Вместе с тем существует еще одно название — Мария-Пустые щи. Название появилось по причине того, что к названной дате у крестьян заканчивается зимний запас капусты.

Что нельзя делать 14 апреля.

День не подходит для стрижки. В частности, запрет распространяется на женщин. Согласно приметам, вместе с волосами можно отрезать любовь. Не следует 14 апреля совершать крупные покупки. Кроме того, незамужним девушкам, которые входят в дом, нужно за собой закрывать дверь, чтобы избежать измен супругов.

Что можно делать 14 апреля.

По традиции, в указанную дату старались разыграть людей. К примеру, чем больше людей обманет или разыграет незамужняя девушка, тем лучше у нее будет муж.

Согласно приметам, вылетевшие пчелы говорят про солнечную весну. Вместе с тем короткие раскаты грома указывают на солнечную и теплую погода. К слову, гроза 14 апреля говорит о засушливом лете.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается».

Тем временем Минтруда хочет изменить сроки продления контракта в Беларуси.

А еще Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.