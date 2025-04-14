Что можно и нельзя делать в день Марии 14 апреля, который называют Пустые щи

День не подходит для стрижки. В частности, запрет распространяется на женщин. Согласно приметам, вместе с волосами можно отрезать любовь. Не следует 14 апреля совершать крупные покупки. Кроме того, незамужним девушкам, которые входят в дом, нужно за собой закрывать дверь, чтобы избежать измен супругов.