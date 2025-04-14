Что можно и нельзя делать в Великий понедельник страстной седмицы 14 апреля

Великий понедельник страстной седмицы наступил у православных верующих в Беларуси 14 апреля. В храмах в указанный день вспоминают эпизод со смоковницей. Иисус Христос почувствовал голод и подошел к дереву в поисках плодов, однако обнаружил только пышную листву и повелел смоковнице засохнуть. После этого она увяла.
В Великий понедельник православным верующим следует задуматься над тем, не похода ли их душа на увядшую смоковницу, то есть без добрых дел, покаяния, смирения.
Что нельзя делать в Великий понедельник.
Под запретом развлечения, громкая музыка, свадьбы, помолвки, крещения детей. Указанный день не подходит для тяжелой физической работы и рукоделия. Не следует ругаться, провоцировать и вступать в конфликты. Вместе с тем не стоит лениться. Кроме того, нельзя занимать деньги.
Что можно делать в Великий понедельник.
По традиции, Великий понедельник стоит провести в молитве и тишине. Рекомендуется оказаться помощь тем, кто в ней нуждается. А еще можно раздать долги. В указанный день рекомендуется посадить растения. Считается, что они дадут богатый урожай.
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