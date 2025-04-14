Что можно и нельзя делать в Великий понедельник страстной седмицы 14 апреля

Великий понедельник страстной седмицы наступил у православных верующих в Беларуси 14 апреля. В храмах в указанный день вспоминают эпизод со смоковницей. Иисус Христос почувствовал голод и подошел к дереву в поисках плодов, однако обнаружил только пышную листву и повелел смоковнице засохнуть. После этого она увяла.