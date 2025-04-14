«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает всё, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. РФ не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!», — написал бывший советник главы Пентагона в соцсети X*.