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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал наладить отношения с РФ

Глобалистский правящий класс потерпел фиаско в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор напомнил, что Российская Федерация не стремится «захватить» Европу, он подчеркнул, что пришло время наладить с отношения РФ.

Он также отметил, что в европейских государствах делают всё, создать ложную «российскую угрозу».

«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает всё, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. РФ не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!», — написал бывший советник главы Пентагона в соцсети X*.

Макгрегор также заявлял, что Соединённым Штатам следует полностью прекратить поддержку Киева и «вывести свои силы».

Ранее политик из Франции Флориан Филиппо выразил мнение, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас желает начать вооружённый конфликт с РФ, а также назвал Каллас «ничтожеством».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.