Российские Вооружённые силы демонстрируют высокую эффективность в уничтожении бронетехники, поставленной Украине странами НАТО, сообщает издание National Security Journal (NSJ).
По мнению авторов публикации, действия российской армии отличаются скоростью и результативностью при ликвидации современных танков.
Основу такого успеха, как отмечает издание, составляют современные средства поражения, включая FPV-дроны, барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Эти технологии позволили российским военным эффективно справляться даже с хорошо защищённой техникой.
Особое внимание журналисты уделили комплексу «Корнет», подчеркнув его способность выводить из строя бронетехнику западного производства, включая танки с усиленной защитой. Эффективность этих систем стала одним из ключевых факторов в снижении боеспособности поставляемой Украине техники.
Ранее российские военнослужащие с использованием FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ типа Abrams. Координаты цели были получены от разведывательных дронов.