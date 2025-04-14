«Хороший концерт — это встреча бесконечностей»

— Могу только предположить, что нейросети могут помогать музыкантам, решая конкретные прикладные задачи. Но заменить человека никаким нейросетям не под силу. Вы знаете, всю музыку можно разделить на два типа. Музыка живая, которая приводит нас в соответствие с миром и помогает нам, и музыка, которая создается искусственно. Это вовсе не обязательно про ИИ, ее может писать человек. И, в общем, она тоже может быть красивенькая и вполне себе ладненькая. Но дни ее сочтены. Долго она жить не будет. И она не полезна. Скорее всего, даже вредна, потому что занимает в мире не свое место. Живая и неживая музыка — это не жанр, не стиль, не направление. Какой-нибудь живой оркестр может играть абсолютно мертвую музыку, а самая электронная электроника может быть живее всех живых. Всё зависит от того, насколько точно эта музыка впущена в наш мир. Если она приводит тебя в соответствие и дает тебе силы, эта музыка живая. Будет ли давать силы музыка, созданная при помощи искусственного интеллекта? Это вопрос и тема для наблюдения. Я знаю, что в Китае ее использование запрещено.