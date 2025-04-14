Любовь в большом голосе: Лепс ворковал с молодой спутницей, Билан помогал детям

В этот же вечер состоялась восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards». На сцене Live Arena назвали имена лучших по итогам 2024 года. Досталось всем почти поровну. По две статуэтки забрали только Дима Билан, который стал артистом года и был отмечен за коллаборацию с Мари Краймбрери, и Егор Крид, которого назвали певцом года и наградили за альбом. Татьяна Куртукова, чья «Матушка» еще недавно гремела отовсюду, стала прорывом года. Другой популярный трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto, который в чарте «Яндекс Музыки» с первого места только недавно сместила новинка Homay башкирского коллектива Ay Yola, победил в номинации «Песня года».