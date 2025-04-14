«Мы наблюдаем взлет патриотического творчества, как в годы Великой Отечественной»

У нас большие планы в рамках национального проекта «Семья», мы делаем детские центры в музеях. Сейчас 77 музеев в новых регионах, мы начали с них. Зачем мы это делаем? Потому что есть краеведческий музей, люди там прекрасные работают, но, как правило, ребенок приходит на экскурсию в первом классе и в одиннадцатом. В восьмом, может быть, еще раз привел учитель по литературе или истории. А нам важно, чтобы эти дети ходили туда два раза в неделю на кружок. Чтобы «знай, люби и уважай свой край» уже совершенно по-другому было представлено, в другом формате, с такими же планшетами, как у вас в руках, чтобы это всё «летало», чтобы было интересно. Опять же, это не заигрывание, это привычная для них форма взаимодействия.