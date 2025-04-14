В ЦРУ сообщили, что советские солдаты погибли после встречи с НЛО

При этом у ЦРУ будто бы есть технологии, которые могут зафиксировать НЛО еще до того, как об этом узнают обычные люди. Якобы как только объект приземляется или терпит крушение, к нему выдвигаются американские спецподразделения. Причем это происходит даже в недружественных США странах, так как у ЦРУ есть доступ ко всем районам мира.