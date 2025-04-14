Россияне увидели символ спецоперации в небе над Москвой. Видео

Москвичи увидели в небе гигантскую букву V.
Жители Москвы массово обсуждают в соцсетях необычное атмосферное явление — гигантскую букву V, появившуюся в небе, которая является одним из символов спецоперации на Украине. Многие пользователи связали её с теорией заговора о «химтрейлах» — гипотетических химических следах, которые якобы распыляют самолёты для скрытых целей.
«Жители в соцсетях решили, что это химтрейлы, когда согласно теории заговора, кто то тайно распыляет с пассажирских самолетов некие “химикаты”. Считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — пишет telegram-канал Baza.
В Росавиации пока не комментировали ситуацию. Напомним, теория о «химтрейлах» не имеет научных подтверждений и регулярно опровергается специалистами. Необычная V-образная форма могла возникнуть из-за специфического направления ветра на разных высотах, который «размыл» следы в чёткую геометрическую фигуру.
В 2022 году парламент Литвы запретил ношение георгиевской ленточки, а также написание в публичном пространстве букв Z и V. С нарушителей закона взыскивается штраф в размере до 700 евро, пишет «Национальная служба новостей».