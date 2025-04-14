Россияне увидели символ спецоперации в небе над Москвой. Видео

«Жители в соцсетях решили, что это химтрейлы, когда согласно теории заговора, кто то тайно распыляет с пассажирских самолетов некие “химикаты”. Считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — пишет telegram-канал Baza.