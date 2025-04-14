Клетка захлопнулась: Как Лёва Би-2 пытается спрятать свой многомиллионный бизнес в России

Новым владельцем стала бывшая рязанская ипэшница Мария Крутова, она же Мария Вьюгина — скромная пиарщица группы «Би-2». В последнее время девушка публично дистанцируется от своих работодателей, однако её можно найти на общих фотографиях группы, сделанных уже после бегства из России, — например, в недавнем туре по США. По фото из её личного аккаунта в соцсетях можно видеть, что она по пятам следовала за музыкантами практически по всему миру, но, когда группу задержали в Таиланде, почему-то оказалась не в курсе.