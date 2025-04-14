У иностранных топ-менеджеров вырос интерес к работе в России

В 2025 году иностранные топ-менеджеры, особенно из Европы и США, стали чаще проявлять интерес к работе в России. Основные причины интереса включают финансовые возможности, трудности с карьерным ростом на родине из-за требований к расовому и гендерному представительству, а также доверие к российскому образованию для своих детей. Об этом сообщают СМИ.