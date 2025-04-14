Ключ к успеху. Как правильно выбрать загородный дом или дачу

Если ваша цель — дача для отдыха с возможностью прописки, вы можете рассмотреть участки в ДНП (дачное некоммерческое партнёрство). Они могут находиться как в черте города, так и за его пределами, и обычно имеют более низкую стоимость. Хотя в ДНП чаще всего есть коммуникации, они не всегда бывают качественными. Иногда подключение газа, водоснабжения и канализации может быть дорогостоящим и не всегда доступным.