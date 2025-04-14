Это была не ракета: Мэр Конотопа обвинил губернатора во лжи об ударе по Сумам

Ранее мэр Конотопа пригрозил «раскрыть правду» об ударе по Сумам 13 апреля, если Артюх и руководитель регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Красношапка не встанут на колени. Он также назвал главу областной военной администрации «мразью и чучелом» и заявил, что Красношапка должен подать в отставку.