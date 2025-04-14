Это была не ракета: Мэр Конотопа обвинил губернатора во лжи об ударе по Сумам

«Артюх рассказывал о прилёте ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло», — приводит слова Семенихина издание «Страна».
Местные жители ранее предполагали, что произошла детонация боеприпасов, которые украинские войска хранят среди жилой застройки. В результате взрыва в Сумах 24 марта пострадало около ста человек.
Ранее мэр Конотопа пригрозил «раскрыть правду» об ударе по Сумам 13 апреля, если Артюх и руководитель регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Красношапка не встанут на колени. Он также назвал главу областной военной администрации «мразью и чучелом» и заявил, что Красношапка должен подать в отставку.