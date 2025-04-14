Загадка «Титаника»: Чем занимался персонал суперлайнера до последнего момента

Но многие вообще не стали уходить — так и оставались в машинном отделении и бросали уголь в печи. В третьем часу ночи на борту уже был тусклый свет. В первом классе ещё играли в карты и о чём-то беседовали в курительном салоне, а внизу всё грохотало, разбивалось и рушилось. Судовой пекарь Чарльз Джокин (остался жив) бросал в воду стулья, шезлонги, всё подряд — несколько минут спустя обезумевшие от паники люди в ледяной воде (минус 2 по Цельсию, не замерзала только из-за солёности) хватались за всё это как за плавсредства.