Погода на майские праздники 2025 в Москве и Санкт-Петербурге

Какая будет погода в мае: точный прогноз погоды на май 2025 в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России, будет ли хорошая, тёплая погода на майские праздники, или обещают дожди и холод, читайте подробнее в материале Life.ru.