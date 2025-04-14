Экс-глава Суджанского района раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

«Входов было у нас несколько, это один и ещё чуть дальше, в 2,5 километра в сторону противника, в сторону Суджанского района. Ещё один вход там оборудовали, тоже в лесополке, ну, естественно, чтобы замаскировать, чтобы противник не мог увидеть», — заявил Богачёв.