Более 10 полицейских пострадали в жёстких столкновениях с фанатами перед римским дерби

Столкновения произошли и с болельщиками «Лацио», которые, направляясь к стадиону, атаковали правоохранителей. В ответ на это сотрудники использовали аналогичные меры, пытаясь предотвратить дальнейшие беспорядки. Во время столкновений пострадали не только полицейские, но и были повреждены несколько автомобилей и городская инфраструктура, включая светофор.