Более 10 полицейских пострадали в жёстких столкновениях с фанатами перед римским дерби

По данным властей, фанаты «Ромы» попытались прорваться через полицейские заслоны в районе Олимпийского стадиона за несколько часов до начала матча. В этот момент на них начали лететь камни, бутылки и другие предметы. Для сдерживания агрессии полицейские применили водомёты и слезоточивый газ.
Столкновения произошли и с болельщиками «Лацио», которые, направляясь к стадиону, атаковали правоохранителей. В ответ на это сотрудники использовали аналогичные меры, пытаясь предотвратить дальнейшие беспорядки. Во время столкновений пострадали не только полицейские, но и были повреждены несколько автомобилей и городская инфраструктура, включая светофор.
Само римское дерби закончилось со счётом 1:1.
Ранее в первом матче ¼ финала Лиги Европы норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным одержал уверенную победу над римским «Лацио» со счётом 2:0. Ответный поединок состоится 17 апреля в Риме, где «Лацио» предстоит отыгрывать два мяча.