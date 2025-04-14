Британские информационные агентства сообщают о том, что жители Бирмингема столкнулись с серьезными неудобствами из-за забастовки рабочих коммунальных служб. На улицах города образовались настоящие свалки, где можно встретить крыс, размер которых сопоставим с домашними кошками. Многие граждане вынуждены обращаться за помощью к частным компаниям, платя сотни фунтов стерлингов за вывоз отходов.