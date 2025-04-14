В России собираются запретить работу коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новые штрафы для коллекторских агентств, нарушающих правила взыскания долгов. Согласно этому закону, несоблюдение решения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об ограничении определенных методов общения с должниками теперь карается административными штрафами. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или же лишены права занимать определенные должности на срок до одного года. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей.