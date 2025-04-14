«Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу — или выберут для этого что-то другое? Ведь на войне всякое случается: и прилеты, и прочие инциденты. В Сумах, как признала сама украинка (пусть и не желая нам помогать, но все же помогла), действительно находилось крупное скопление военных — тех самых, кто, как считают, причастен к пыткам наших людей в Курске. Именно туда и был нанесен удар. Они будут постоянно пытаться создать “новую Бучу”. Каждый день — новая попытка выдать случившееся за нечто ужасающее», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».